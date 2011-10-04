Под сводами полкового храма. Часть 2. (Новые факты в истории Свято-Покровского гарнизонного воинского храма города Павлоград)

До сегодняшнего дня нет точных официально подтвержденных данных об истории возникновения одного из старейших храмов города Павлограда Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви – Свято-Покровского гарнизонного воинского храма.

Наиболее распространенная версия и, кстати, наиболее близкая к истине, — такова: в середине XIX века храм был основан гусарами Павлоградского полка, которые решили построить его в благодарность Богу за то, что Он сохранил их в боях. Каждый гусар пожертвовал на строительство храма серебряный рубль. На эти деньги и был построен храм, в котором мог поместиться целый полк. Само здание храма, если смотреть на него с высоты птичьего полета, образует букву «Е» и построено алтарем на север – в сторону Санкт-Петербурга.

Не хочется заканчивать на минорной ноте, но, увы… В Павлограде нет ничего, чтобы напоминало о былой славе полка, кроме Свято-Покровского храма.

Есть несколько старых архивных фото, которые были привезены работниками Павлоградского историко-краеведческого музея, из архивов города Санкт-Петербурга.

На одной из таких уцелевших фотографий мы можем увидеть освящение памятника воинам Павлоградского 20-го Лейб-гвардейского гусарского полка, погибшим в 1812 году, у полковой церкви 135-пехотного Керчь-Еникольского полка, который до революции располагался в Павлограде на территории нынче заброшенной воинской части. Тогда, без малого 100 лет назад, 26 ноября 1913 года, в день Георгиевского праздника полк праздновал полковой праздник, ознаменовав его открытием памятника. Обо всем этом сообщается в журнале «Разведчик» за январь 1914 года.

На фото мы видим стоящих у Покровского храма священнослужителей и офицеров, и приглашенных гостей. После литургии в полковом храме они выстроились впереди памятника, у которого полковой священник в сослужении с местным духовенством совершили чин освящения памятника. При провозглашении «вечной памяти» Императору Александру I и воинам, павшим на поле брани в годину Отечественной войны, и троекратном залпе одного из батальонов, закрывавшая памятник пелена упала и открыла его глазам присутствующих. Памятник и площадка вокруг него были красиво убраны гирляндами живых цветов. Около памятника были поставлены почетные парные часовые: один в исторической форме 1812 г., второй – в нынешней парадной форме обмундирования.

По окончании молебствия командир полка Александр Александрович Абалешев обратился к присутствующим с речью, в которой указал значение памятника, как напоминание о славном прошлом полка, закончив словами: «Пусть каждый керчь-ениколец свято хранит и чтит отныне это святое место, как родную могилу своих предков, и у подножия памятника, под сенью своего полкового храма, черпает силы для доблестной службы на страх врагам, на радость Батюшке – Царю и дорогой родине», – и возложил от чинов полка серебряный венок, перевитый георгиевскими лентами.

Так это было. Время не пощадило ни офицеров, ни священников, ни сам храм, который при советской власти был превращен в спортзал. Купола снесли, настенную роспись закрасили. От памятника павшим воинам не осталось и следа…

До 1917 года в Павлограде было восемь церквей. Покровский храм — это последний объект культового назначения, который сейчас возвращается к его предназначению.

Настоящая информация писалась автором в прошлой публикации. Но то, что удалось найти в историографии за этот небольшой отрезок (в 1 месяц) времени, доказывает, что первоначальная легенда касается деревянного полкового храма, который был построен в начале XX столетия, но не каменного.

Вот, что мы имеем на данный момент, касательно запутанной истории Павлоградского войскового каменного гарнизонного Покровского храма 135-го пехотного Керчь-Еникольского полка в честь великомученика Георгия Победоносца.

Этот полк размещался в Павлограде с 1864 года. Штаб Керчь-Еникольского полка расположился в самом городе, штабы батальонов – в Богдановке, Дмитровке и Петропавловке, а роты рассредоточились по 12 ближайшим к уездному центру селениям. В июне 1867 года условия расквартирования рот были изменены и занято всего 8 сел. Началась скучная гарнизонная жизнь. Периодически менялись роты, находившиеся в Павлограде для занятия полкового и городского караулов. Каждую осень полк отправлялся на дивизионные лагерные сборы в Екатеринослав. Караульную службу в губернском центре лишь изредка нарушали приключения, вроде тушения пожаров летом 1874 года.

18 ноября 1874 года полк представлялся Александру II на станции Павлоград. «По прибытии поезда на станцию Его Величество изволил выйти из вагона на платформу станции, где тот час был окружен всеми офицерами и прочими чинами полка, с нетерпением ожидавшими увидеть своего обожаемого монарха», — говорится в истории полка.

5 января 1898 года указом Николая II 135-му пехотному Керчь-Еникольскому полку в ознаменование столетнего юбилея было пожаловано Георгиевское полковое знамя с надписями: «1798-1898» и «За Севастополь в 1854 и 1855 годах». Именно в честь этого знаменательного события увидела свет «Краткая история 135-го Пехотного Керчь-Еникольского полка», составленная подполковником Н.А. Граном и выпущенная павлоградской типографией Е.Д. Браиловского в том же 1898 году. Данная книга и стала историческим подспорьем.

В 1902 году Павлоградская городская дума выделила 350 тысяч рублей на постройку военных казарм полка (две деревянные казармы сгорели в 1884 году).

Не менее интересна предыстория сооружения полковой церкви — Свято-Покровского храма, изложенная священником Григорием Цитовичем в книге «Храмы армии и флота», изданной в 1913 году.

В 1900 году Военный министр Алексей Куропаткин составил на имя Николая II доклад, в котором говорилось: «Расположение наших войск в больших массах преимущественно на окраинах Империи, или совершенно пустынных, или же с иноверческим населением, с давних пор побуждало высшее Военное Начальство, для поднятия религиозно-нравственного воспитания в войсках, принимать меры построению военных церквей в тех местах, где воинские части, по недостатку или по тесноте имеющихся епархиальных храмов, не имели возможности в воскресные и праздничные дни слушать церковные службы. Представляется необходимым изыскать средства для постройки церквей при всех частях войск, в которых по штату положены священники, и для расширения существующих войсковых храмов, для чего необходимо разработать тип военной церкви, хотя бы барачной системы, но поместительной и недорогой, чтобы изысканием для постройки церквей средств не пришлось откладывать удовлетворение этой насущной нужды…».

Доклад министра был одобрен царем: «Дай Бог в скором времени удовлетворить религиозные нужды войск, что я считаю делом в высокой степени важным. 23 января 1900 года».

В дальнейшем при Главном Штабе была учреждена комиссия по постройке казарм, для обсуждения вопросов, касающихся удовлетворения религиозных нужд войск и для поднятия их религиозно-нравственного воспитания. Комиссия выбрала тип военной церкви, образцовой не по роскоши и убранству, а по вместительности и экономичности сооружения.

1 декабря 1901 года царь утвердил решение комиссии:

1) «Установить на будущее время к исполнению правило, чтобы в казармах Военного Ведомства, как существующих, так и возводимых вновь распоряжением и на средства этого ведомства, православная церковь, в виде отдельного здания, была непременной принадлежностью казарм тех частей войск, по штатам коих положены церковные причты, и

2) Руководствоваться при постройке войсковых церквей Высочайше одобренным проектом таковой церкви и табелью внутренних размеров войсковых церквей, выработанными Высочайше учрежденной упомянутой выше комиссией».

Автором утвержденного Николаем II проекта войсковых церквей был инженер Федор Михайлович Вержбицкий, который был удостоен премии в 500 рублей. Монументальное здание из красного кирпича с трехъярусной колокольней и торжественным порталом на фасаде вписывается в окружающий архитектурный ансамбль. Проект Вержбицкого отвечал прогрессивным тенденциям начала XX века: минимумом средств достигать максимальной выразительности и эффективности. При строительстве церквей местным исполнителям давалась свобода действий в зависимости от конкретных условий, поэтому среди построенных церквей нет совершенно одинаковых.

Проект впервые был осуществлен в 1903 году при постройке церкви и 148-го пехотного Каспийского полка в Петергофе под Санкт-Петербургом и был первым из 6-х построенных по проекту. Храм имел статус полкового и вмещал 600 человек, находился рядом с казармами полка, ему по штату был положен один священник. В храме солдаты принимали присягу, у его стен проходили торжества по случаю победу в Отечественной войне 1812 года и 300-летия дома Романовых. Храм закрыли в 1924 году и переоборудовали под клуб, а купол и колокольню разобрали. Глядя на фотографию начала XX века церкви и 148-го пехотного Каспийского полка, можно видеть, как выглядел в свое время Свято-Покровский храм 135-го Пехотного Керчь-Еникольского полка.

Храм в Павлограде строился на средства, отпущенные военным ведомством. Работы вел хозяйственно-строительный комитет по постройке церкви, состоявший из офицеров полка. В дореволюционных источниках описания храма 135-го Пехотного Керчь-Еникольского полка сказано: «Расположена церковь среди казарм, на окраине города (Военная ул.). Здание церкви каменное, сооружено в 1907 г. по типу военных церквей на средства: а) отпущенные Высочайше утвержденной комиссией, в размере 43.326 руб. 43 к. и б) пожертвования разными лицами – 7.000 рублей. Иконостас в четыре яруса. Полковой образ Св. Великомученика Георгия, в складне, и образ Св. Иоанна Крестителя – дар г. Керчи в день 100-летнего юбилея полка (в 1898 г.)».

Вот оказывается, где кроется настоящая история каменного военного храма в Павлограде!

Безбожное время XX столетия не пощадило ни офицеров, ни священников, ни сам храм, который при советской власти был превращен вначале в воинский клуб, а затем — в спортзал. Снесли шатровидный купол храма над звонницей и купол основной, настенную роспись закрасили. От памятника павшим воинам не осталось и следа. В таком виде святыня стояла до начала независимости Украины, храня славную и подчас жестокую историю наших предков.

История возрождения храма началась с 1992 года. Тогда по просьбе командования военной части А-0626 павлоградским духовенством в бывшем храмовом здании начали совершаться молебны. Десять лет назад, в 2001 году, был зарегистрирован Устав Свято-Покровской религиозной общины, а также — избраны Приходской совет и Ревизионная комиссия. С того времени в храмовом здании совершаются богослужения и возрождается святыня.

Благодаря стараниям благочинного Павлоградского церковного округа протоиерея Валентина Цешковского, священников храмов города Павлограда, которые своим трудом участвуют в ремонтных работах и благодаря Попечительскому Совету по восстановлению Свято-Покровского храма, в который входят инициативные, верующие, неравнодушные к истории города и наших предков, люди, последние полгода активно ведется работа по восстановлению Свято-Покровского храма.

После праздничного богослужения в день престольного торжества кафедрального собора Нерукотворного Спаса (29 августа 2011 г.) на Покровский гарнизонный воинский храм был торжественно установлен купол с крестом. Чин освящения возглавил управляющий Днепропетровской епархией митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней. Архипастырю сослужили: благочинный Павлоградского церковного округа протоиерей Валентин Цешковский и духовенство Павлограда.

Также в этом знаменательном событии принимали участие староста Свято-Покровского храма Вера Ивановна Кириленко, члены Попечительского совета во главе с Владимиром Юрьевичем Куклиным, представители СМИ города, прихожане и жители районного центра.

Купол и крест изготовил Леонид Григорьевич Тимощенко («Строительно-монтажная группа «Мастер»). Также следует отметить, что крест, установленный на куполе, был приобретен на средства двух семей: Борисенко и Куклиных и подарен храму.

После освящения купол с крестом был водружен на храм, а Днепропетровский архипастырь поздравил участников события с знаменательным историческим моментом в жизни Павлоградского края и выразил надежду, что в скором времени под сводами этого древнего возрождаемого гусарского храма будет совершена Божественная литургия.

Восстановительные работы нижней части храмового здания подошли к своему завершению. 22 сентября 2011 года митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней совершил Чин великого освящения Свято-Покровского храма и возглавит его торжественное открытие.

К сожалению, фотографии Павлоградского Покровского храма, запечатленного целостно, архивы не сохранили — на единственной фотографии видна только его часть. Но если все военные храмы были спроектированы в едином типе, то можно с уверенностью сказать, что Крестовоздвиженский каменный военный храм, построенный в 1912 году в Екатеринославе (ныне – Днепропетровске) является идентичным с Покровским в Павлограде. А фотографическое изображение как первого, деревянного храма, так и второго каменного, возведенных в губернском центре есть! Что дает повод к тому, чтобы в будущем воссоздать было величие и целостность архитектурного комплекса военных храмов как в Днепропетровске так и в Павлограде. Будем надеяться!

Иерей Георгий Скубак